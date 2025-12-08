Smaszcz i jej "Mikołaj". Kim jest mężczyzna ze zdjęcia? Internet huczy!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-08 8:57

Paulina Smaszcz ponownie rozpaliła ciekawość internautów. Choć jeszcze niedawno zapewniała, że jej nowy partner pozostanie anonimowy, na jej Instagramie pojawiła się fotografia z tajemniczym mężczyzną. Jego twarz została skrzętnie zasłonięta, ale fani już spekulują: czy to właśnie wybranek, którego "petarda" tak długo ukrywa?

Paulina Smaszcz od lat należy do grona najbardziej wyrazistych osobistości show-biznesu. Nie boi się ostrych słów, nie unika trudnych tematów i chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. W ostatnich latach szczególnie głośno komentowała relację Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, co tylko podsycało medialne emocje. Tymczasem w życiu samej Smaszcz zaszły duże zmiany, po burzliwym rozstaniu i publicznych dyskusjach o przeszłości, celebrytka ponownie otworzyła swoje serce na nowe doznania.

Paulina Smaszcz chwali się nową miłością? Zapozowała z tajemniczym mężczyzną

Paulina Smaszcz kilka miesięcy temu ogłosiła, że ponownie jest zakochana. Nie ukrywała, że tym razem jej partner nie ma nic wspólnego ze światem show-biznesu i że zrobi wszystko, by ochronić go przed medialnym szumem. Podkreślała też, że era publicznego pokazywania bliskich jej nie interesuje. W jednym z wywiadów nawet o tym wspomniała.

Ja promowałam mojego byłego męża przez całe swoje życie, pisałam wywiady, załatwiałam mu zdjęcia, sesje. Byłam jego managerem, prowadziliśmy firmę, poświęciłam się (...) i tego już nigdy nie zrobię. Nawet powiem Ci więcej, ja nigdy nie pokażę swojego partnera. Na moim profilu już nie zobaczysz mojej wnuczki, moich synów, mojego partnera - mówiła gwiazda w wywiadzie dla Party.

Tym większe było zdziwienie obserwatorów, gdy na jej profilu pojawiła się fotografia z mężczyzną, z którym spędzała wieczór przy kolacji. Choć twarz została ukryta pod naklejką, atencja, jaką mu poświęciła, była wymowna. Na zdjęciu widać ich splecione dłonie, a podpis sugeruje wyjątkowo ciepłą relację, Smaszcz nazwała go "moim Mikołajem", jakby chciała podkreślić, że to ktoś, kto wnosi w jej życie niezwykłe prezenty.

Fani natychmiast ruszyli z komentowaniem. Czy to ten sam mężczyzna, o którym mówiła, że "chroni go przed światem"? Czy może ktoś nowy, kto pojawił się niedawno i zajął miejsce tamtego? A może to tylko kolega? Co do tego nie mamy stuprocentowej pewności. Może Paulina niedługo zmieni zdanie i zaprezentuje swojego "ukochanego".

