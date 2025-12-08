Trump oskarża Zełenskiego. Jeszcze tego nie zrobił?

Donald Trump powiedział, że Rosja zgadza się na porozumienie pokojowe, a Zełenski nawet nie przeczytał planu

Negocjacje w sprawie kolejnej wersji planu pokojowego dla Ukrainy trwają. Tym razem już parę razy wydawało się, że porozumienie może zostać zawarte, ale nadal napływają tylko kolejne informacje o spotkaniach i pewnym postępie lub jego braku. Donald Trump wcześniej wyrażał rozczarowanie a to postawą Wołodymyra Zełenskiego, a to Władimira Putina. Teraz zdaniem prezydenta USA hamulcowym jest strona ukraińska. "Rozmawialiśmy z prezydentem Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu" - powiedział Trump w nocy z niedzielę na poniedziałek, 8 grudnia czasu polskiego przed rozpoczęciem gali wręczenia nagród Kennedy Center Honors. Jak dodał, jego zdaniem Rosja już zaakceptowała aktualną wersję planu, a Ukraina nie.

"Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (...) Ale myślę, że Rosja się zgadza"

"Jego ludziom to się bardzo podoba. Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj. (...) Ale myślę, że Rosja się zgadza. Ale nie wiem, czy zgadza się z tym Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał" - powiedział Trump. Tymczasem Wołodymyr Zełenski ogłosił, że w tym tygodniu będą odbywały się konsultacje Ukrainy z krajami europejskimi: „Rozpoczynamy nowy tydzień aktywności dyplomatycznej - będą konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim dyskutowane będą kwestie bezpieczeństwa (...), pakiety wsparcia dla naszej obronności, (...)długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście będziemy rozmawiać również o (...) wspólnym stanowisku negocjacyjnym”. „Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow będą mi zgłaszać tematy, a ja będę rozmawiał z przywódcami Europy - mamy zaplanowane spotkania w Londynie, a także w Brukseli” - dodał Zełenski, mając na myśli reprezentantów Ukrainy przy stole negocjacyjnym.