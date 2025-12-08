Pokrój, powbijaj i połóż na talerzyku w salonie. Świąteczny zapach rozniesie się po każdym zakątku. Zapach do domu na święta

Przygotowania do Bożego Narodzenia to idealny czas na wprowadzenie świątecznego zapachu do domu.

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie i co za tym idzie, w wielu domach w najlepsze rozpoczęły się przygotowania do tego pełnego magii okresu w roku. Porządki, zakupy, prezenty to tylko niektóre z etapów przedświątecznych przygotowań. A przecież nic nie wprowadzi nas w bożonarodzeniowy klimat lepiej niż przepiękny zapach w domu? Taki zapach możesz przygotować samodzielnie z naturalnych składników. Cynamon, goździki, piernik, wanilia, choinka - to tylko niektóre z aromatów, które każdemu kojarzą się ze świętami i to właśnie z nich możemy przygotować przepiękną kompozycję zapachową do naszego domu. Potrzebujesz dwóch składników, aby w domu zapanował klimat jak z filmu. Pokrój, powbijaj goździki i połóż na talerzyku w swoim salonie, a świąteczny zapach rozniesie się po całym mieszkaniu w kilka minut.

Zapach do domu na święta. Sposób przygotowania

Do przygotowania takiego zapachu do domu na święta potrzebujesz jedynie pomarańczy i goździków. Pokrój pomarańcze na cienkie plasterki i równomiernie rozłóż je na papierze do pieczenia. Następnie susz w piekarniku nagrzanym do 80-100°C przez około 3-4 godziny, aż plasterki będą suche i chrupiące. Możesz również użyć suszarki do tego owoców. Gdy plasterki są jeszcze ciepłe, wbij w nie kilka goździków i gotowe. Tak przygotowane pomarańcze rozłóż na talerzyku i połóż na stoliku w swoim salonie, a będą rozpylać zapach po całym domu.

Świąteczny odświeżacz powietrza do domu. Jak go przygotować?

Można także przygotować odświeżacz powietrza do domu na święta w formie żelowej. Potrzebujesz żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą. Ważne, aby użyć połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet do 2 tygodni.