Wyciśnij, wsyp 4 łyżki i postaw na stoliku w salonie. Świąteczny zapach od razu rozpyla się po całym mieszkaniu. Zapach do domu na święta

Świąteczny zapach do domu już teraz może dać nam namiastkę zbliżającego się Bożego Narodzenia. Pomarańcze, goździki, cynamon - to aromaty, które każdemu z nas kojarzą się z magiczną aurą świąteczną. Dlatego wyciśnij i wsyp 4 łyżki. Następnie postaw to na stoliku w swoim salonie, a świąteczny zapach w chwile rozpyli się po całym Twoim mieszkaniu.

Świąteczny zapach do domu

Autor: Shutterstock Świąteczny zapach do domu
  • Odkryj prosty sposób na wprowadzenie świątecznego nastroju do domu za pomocą naturalnych składników.
  • Wystarczą pomarańcze i sól himalajska, by stworzyć odświeżacz powietrza, który wypełni wnętrze zapachem Bożego Narodzenia.
  • Poznaj inne kreatywne metody na domowe zapachy świąteczne, które zaskoczą Twoich gości i wprowadzą magiczną atmosferę!

Wyciśnij, wsyp 4 łyżki i postaw na stoliku w salonie. Świąteczny zapach poczujesz od razu

Boże Narodzenie lada chwila i wiele osób już rozpoczęło przygotowania do tego magicznego czasu w roku. Świąteczne porządki, zakupy prezentów czy składników niezbędnych do przyrządzenia bożonarodzeniowych potraw. Grudzień to miesiąc, gdzie w radiu rozbrzmiewają również świąteczne piosenki i wprawiają nas w ten radosny nastrój. Jeśli chcesz już poczuć grudniowy zapach pierniczków, pomarańczy i goździków i wprawić się w klimat świątecznych przygotowań, to zadbaj, aby w Twoim mieszkaniu pachniało Bożym Narodzeniem. W tym celu przygotuj świąteczny zapach do domu z naturalnych składników. Ten prosty odświeżacz można wykonać z trzech składników, a jego aromat szybko rozniesie się po całym mieszkaniu.

Zapach do domu na święta. Jak go przygotować?

Potrzebujesz pomarańczy i soli himalajskiej. Przekrój pomarańczę na pół i starannie wyciśnij z niej cały miąższ. Do skórki wsyp sól morską z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych - tak około 4 czubate łyżki. Taki zapach postaw na półce w salonie, a poczujesz się jak na świątecznej kolacji z rodziną.

Domowe odświeżacze powietrza pachnące świętami: pomarańcze, goździki, piernik

Innym pomysłem na świąteczny odświeżacz powietrza przygotowany samodzielnie są pomarańcze nadziewane goździkami - pachnie obłędnie i jest prosty do zrobienia. Potrzebujesz pomarańczy, goździków i wykałaczki. Patyczkiem zrób dziurki w pomarańczy i włóż w nie goździki. Można również przygotować zapach do domu w formie żelowej. Potrzebujesz żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą. Ważne, aby użyć połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet do 2 tygodni.

