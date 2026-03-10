Wsyp 2 łyżki do proszku i upierz pościel w pralce. Stanie się miękka niczym jedwab. Pranie pościeli w pralce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-10 5:25

Podczas prania pościeli w pralce warto wykorzystać domowe sposoby, które nie tylko pomogą nie tylko usunąć z niej wszelkie plamy, ale także sprawią, że poszwy będą miękkie. Ja zawsze dodaję dwie łyżki tego produktu do proszku i tak piorę pościel w pralce, a po wyjęciu tkanina jest niczym jedwab. Działa na tkaninę lepiej niż płyn zmiękczający, a do tego oczyszcza ją z resztek detergnetów.

Pranie pościeli

i

Autor: Shutterstock
  • Chcesz, by Twoja pościel była zawsze higieniczna i przyjemna w dotyku?
  • Odkryj sekretny składnik, który dodaję do proszku, by pościel była miękka niczym jedwab.
  • Zamiast płynu do płukania, wlej 3 łyżki tego produktu do bębna, a efekty Cię zaskoczą!
  • Poznaj wszystkie zasady prania, by Twoja pościel była zawsze idealnie czysta, świeża i miękka.

Zawsze dodaję 2 łyżki do proszku i piorę pościel w pralce, a jest miękka niczym jedwab

Pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Wszystko dlatego, że ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. Brudna pościel to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Dlatego zaleca się, aby wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna. Jednak podczas prania pościeli zależy nam nie tylko na usunięciu z niej plam i bakterii, ale też sprawieniu, że odzyska ona miękkość. W końcu to pod taką tkaniną śpi się najsmaczniej. Dlatego ja zawsze dodaję dwie łyżki soli do proszku i w tak przygotowanym detergencie piorę swoją pościel w pralce. Dlaczego sól? Otóż ten produkt może pomóc w usuwaniu trudniejszych plam, pozbyciu się uporczywych zapachów i przy okazji zmiękczy wodę, co sprawia, że prane w niej też tkaniny stają się miękkie. 

Jak prać pościel w pralce, aby była miękka?

Kolejną zasadą prania pościeli w pralce jest zrezygnowanie z płynów zmiękczających. Dlaczego? Oczywiście płyny do płukania sprawiają, że pościel jest miękka i pachnąca, jednak przy dłuższym stosowaniu tego typu detergenty oblepiają włókna tkaniny i poszewki będą znacznie gorzej wchłaniać wilgoć. Z kolei piorąc pościel bez płynu do płukania, możemy być pewni, że będzie ona sztywna i szorstka. Jaki jest zatem złoty środek w tej sytuacji? Wystarczy, że wlejesz 3 łyżki octu do bębna pralki i nastawisz standardowe pranie pościeli z dodatkiem proszku do prania. Po zakończeniu cyklu wyjmiesz z bębna czysta i miękką pościel.

Pranie pościeli w pralce. Temperatura, obroty

Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli w pralce, jest odpowiednia segregacja tkanin. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. Pościel bawełnianą należy prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, a tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana, a do tego będzie bardzo pognieciona.

Polecany artykuł:

Wlej 3/4 szklanki zamiast płynu do płukania i upierz kołdrę w pralce, a będzie …
Super Express Google News
Rewelacyjny trik na czysty i pachnący sweter
Galeria zdjęć 8
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE POŚCIELI