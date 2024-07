W takiej temperaturze musisz prać pościel latem. Będzie higienicznie czysta i miękka. Pranie pościeli w pralce

W takiej temperaturze musisz prać pościel latem. Będzie higienicznie czysta

Pranie pościeli to czynność, którą powinno się wykonywać co 2 tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna, a to z kolei przełoży się na jakość naszego snu, bo w końcu czysta i miękka pościel, to gwarancja spokojnej i przespanej nocy. Częste pranie pościeli jest bardzo ważne w sezonie letnim, kiedy nasze ciało podczas snu znacznie bardziej się poci. Niezwykle istotną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest jej odpowiednia segregacja przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel latem? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane poszwy, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.

W jakiej temperaturze prać pościel w pralce?

Temperatura prania 60 stopni Celsjusza gwarantuje oczywiście, że wszelkie bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Jednak należy pamiętać, że zanim wrzucimy poszwy do prania, najpierw powinniśmy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na metce. Tam na pewno będzie informacja o zalecanych parametrach prania i suszenia konkretnego materiału. Z reguły pościel bawełnianą można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, natomiast tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach.