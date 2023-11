Wsyp jedną szklankę i włącz pranie pościeli. Będzie pachnąca, a żółte plamy znikną. Idealny sposób na pranie białej pościeli

„Zrobiliśmy to lepiej”: MAX Premium Burgers wprowadza Burgera Rywala do polskich restauracji

Jak prawidłowo prać pościel? Dzięki temu będzie czysta i pachnąca

Zmiana i częste pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Pościel ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. W czasie nocy poszewki na kołdry i poduszki zbierają drobnoustroje z naszego ciała, a także martwy naskórek. Brudna pościel to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Eksperci zalecają, by wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnia. Ważne jest również odpowiednie pranie pościeli. Kiedyś sądzono, że pościel należy prać w jak najwyższych temperaturach. Bywało nawet tak, że się ją wygotowywało. Dzisiaj zalecane jest pranie zgodnie ze wskazówkami zawartymi na matce. Warto jednak pamiętać, że podczas prania pościeli nie wolno przeładowywać bębna pralki. Powinien być on w 1/3 pusty tak, by woda i detergenty mogło swobodnie przepływać pomiędzy tkaninami. Kupując detergenty to prania należy również sprawdzać, czy chronią one materiał oraz kolory.

Wsyp 1 szklankę do pralki i nastaw pranie. Żółte plamy znikną

Genialnym sposobem na pranie pościeli (zwłaszcza tej białej lub jasnej) jest soda oczyszczona. Chroni on materiał i wywabia żółte plamy. Dodaj 1 szklankę sody oczyszczone do pralki, a uprania pościel będzie śnieżnobiała oraz pachnąca. Soda oczyszczona nie tylko rewelacyjnie dopiera zabrudzenia ale także dodaje tkaninom miękkości, dzięki czemu pościel przez dłuższy czas pozostaje puszysty i przyjemna dla ciała. Jeżeli zmagasz się z żółtymi plamami na pościeli to możesz wymieszać sodę oczyszczoną z kwaskiem cytrynowym. To rewelacyjny, naturalny wybielacz, które delikatnie rozpuści zabrudzenia, a przy tym jest bezpieczny dla materiałów.

