Wsyp garść do muszli klozetowej, a pozbędziesz się problemu z osadzającym się kamieniem. Będzie czysta i lśniąco biała. Sposób na mycie toalety

Dodaj do muszli klozetowej i ją umyj. Pozbędziesz się kamienia

Regularne czyszczenie toalety to absolutnie konieczny punk podczas sprzątania. Muszla klozetowa ma regularny kontakt z wodą oraz innymi nieczystościami. Utrzymywanie jej w czystości to kwestia higieny i zdrowia domowników. Niestety, z czasem bywa, że pokrywa się ona żółtymi osadem oraz kamieniem powstającym z wody. Tego rodzaju zabrudzenia są wyjątkowo trudne do usunięcia i klasyczne detergenty nie radzą sobie z nimi. Do pomoc przychodzą sprawdzone, domowe sposoby, które pomogą utrzymać Ci muszlę klozetową w czystości. Jednym z najpopularniejszych sposobów na czyszczenie toalety jest wykorzystanie octu. Wystarczy, że wymieszasz ocet z wodą w proporcjach 1:1 i tak przygotowaną mieszanką będziesz regularnie spryskiwać ścianki muszli klozetowej. Ocet jest genialnym specyfikiem do walki z osadem i kamieniem. Stosowany okresowo z pewnością doczyści kamień.

Wsyp garść do toalety, a kamień przestanie być problemem

Kupując sklepowe środki do czyszczenia zapominamy o tym, co mamy w domu. Tak jest w przypadku klasycznej soli kuchennej. Jest ona niezastąpionym pomocnikiem podczas sprzątania toalety. Wsyp garść gruboziarnistej soli do muszli klozetowej i porządnie wyczyść jej ścianki okrągłą szczotkę. Sól zadziała jak papier ścierny na kamień i bez nadmiernego szorowania doczyści każdy osad. Ponadto sól zabija bakteria i wspomaga utrzymanie toalety w czystości.

