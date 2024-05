Tragedia w komendzie w Płocku. Policjant postrzelił się z broni służbowej

Co powiedział?

Pierwsze informacje o tym zdarzeniu przekazał portal „portalplock.pl”. Jak napisali jego dziennikarze, na terenie miejskiej jednostki znaleziono ciało 56-letniego policjanta. Funkcjonariusz miał postrzelić się z broni służbowej.

Tragedia w komendzie. Policjant postrzelił się z broni służbowej

− Był to bardzo doświadczony funkcjonariusz, technik kryminalistyki. Zajmował się głównie sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi − przekazywał, już w rozmowie z „Super Expressem”, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski.

Jak słyszymy, funkcjonariusz miał postrzelić się z broni służbowej w godzinach wieczornych. − Dokonano oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczono broń oraz łuskę z pistoletu, jak również wszystkie nośniki elektroniczne z tego pokoju. Nic nie wskazuje na to, by do tego zdarzenia mógł przyczynić się inny człowiek − dodaje prok. Maliszewski.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia