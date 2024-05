i Autor: Shutterstock

quiz online

A ja wolę moją mamę, czyli quiz o najpiękniejszych piosenkach, o mamie. Trudny test nie tylko na Dzień Matki

Quiz o piosenkach na Dzień Matki to okazja, by przypomnieć sobie przedszkolne przedstawienia, ale także sprawdzić znajomość utworów o najczystszej miłości. W polskim repertuarze jest mnóstwo pięknych utworów poświęconych naszym rodzicielkom, a które doskonale nadają się do celebrowania Dnia Matki. Rozwiąż nasz test i sprawdź znajomość piosenek o mamie.