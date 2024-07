Zawsze namaczam w tym białe ubrania, a plamy i zszarzenia znikają. Domowy wybielacz przywraca im dawny wygląd i ich nie niszczy. Pranie białych rzeczy

Zawsze namaczam w tym białe ubrania, a plamy i zszarzenia znikają. Domowy wybielacz

Pranie białych rzeczy nie musi wiązać się z koniecznością regularnego stosowania silnych odplamiaczy. Choć wiadomo, że jasne rzeczy są trudne do utrzymania w czystości, bo szybko widać na nich nawet najmniejsze plamy, a do tego z czasem szarzeją i niestety tracą swój pierwotny wygląd, to na szczęście istnieje jeden i to domowy sposób na pranie białych ubrań. Ekspertka od porządków zamieściła na Instagramie przepis na domowy odplamiacz do białych ubrań. Wystarczy namoczyć w nim swoje poszarzałe lub mocno zabrudzone rzeczy, a po 60 minutach uprać w pralce na standardowym programie.

Ekologiczny sposób na pranie białych rzeczy

Przygotowanie tego ekologicznego wybielacza do białych rzeczy jest proste, a większość składników na pewno masz w swoim domu lub bez większego problemu kupisz je w każdym sklepie. Wymieszaj 1 szklankę proszku do prania, 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki soli, a na koniec dolej 100 ml wody utlenionej. Składniki wymieszaj i uformuj na niewielkie kule (powinno ich wyjść około sześciu). Pozostaw na 24 godziny do wyschnięcia i przechowuj je w szczelnym pojemniku. Kiedy chcesz wybielić swoje ubrania rozpuść jedną kulę w misce z letnią wodą i namaczaj rzeczy przez godzinę, a potem wypierz je w pralce.