Wrzuć 3 łyżki tego specyfiku z kuchni do pralki. Nastaw pranie ręczników. Działa lepiej niż ocet i soda. Sposób na pranie ręczników od sprzątaczki

Częste pranie ręczników nie jest bez wpływu na ich miękkość oraz kształt. Z czasem ręczniki sztywnieją i stają się nieprzyjemne w dotyku. Wiele osób chcą, by ręczniki ładnie pachniały popełnia podstawowy błąd i dodaje do prania płyn do płukania. Eksperci są zgodni, do prania ręczników nie powinno wlewać się płynu do płukania. Oblepia on włókna tkanin i przyczynia się do ich sztywnienia. Na ładnie pachnące ręczniki są inne sposoby. Najpopularniejszy to pranie ręczników z dodatkiem octu i kilku kropel olejków eterycznych. Ocet świetnie dopierze ręczniki i ususie z nich wszelkie bakterie oraz drobnoustroje, a olejek eteryczny sprawi, że nawet po praniu ręczniki będą ładnie pachnieć.

Mało osób wie, że ręczniki można prać w soli kuchennej. To sekretny składnik wielu sprzątaczek i naszych babć. Sól rewelacyjnie zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy, co jest szczególnie ważne w przypadku ręczników. Sól kuchenna doskonale wywabia plamy i sprawia, że materiał odzyskuje swój kolor. Wystarczy, że wsypiesz około 30 g ( 3 łyżki) bezpośrednio do bębna pralki i nastawisz pranie. Sól kuchenna sprawdzi się także do namaczania ręczników. Ten sposób pomoże dobrać stare i zaschnięte plamy.

Jak namaczać ręczniki w soli?

Do gorącej wody wsyp kilka łyżek soli i wlej pół szklanki octu. Przez kilka godzin mocz w takiej mieszance ręczniki. Namaczanie ręczników w soli i occie uchroni je przed blaknięciem i sprawi, że po praniu będą idealnie czyste i pachnące. Ocet zabezpieczy materiał przed środkami piorącymi, a sól zadziała jak naturalny odplamiacz.

