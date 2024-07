Rozetrzyj na ścierce i wetrzyj w ramy okienne. W 10 sekund ramy zalśnią czystością. Bez dodatku octu ani sody oczyszczonej. Ramy okienne będą jak nowe

Rozetrzyj i wetrzyj w ramy okienne PCV. Po kilku sekundach ramy będą idealnie białe

Niektóre rodzaje zabrudzeń osiadają na ramach okiennych, a tradycyjny płyn do szyb nie jest w stanie ich doczyścić. Niemyte ramy okienne z czasem robią się pożółkłe. Pamiętaj, by ramy okienne czyścić za każdym razem, gdy myjesz okna. Do prewencyjnego mycia ram okiennych wystarczy woda i płyn do szyb. Kiedy jednak ramy okienne są pożółkłe to wato sięgnąć po babcine sposoby. Jak prawie w każdym przypadku, do mycia ram okiennych możesz wykorzystać ocet. Jego kwasowy odczyn świetnie rozpuści trudne do usunięcia zabrudzenia. Do czyszczenia ram okiennych rekomenduje się również pastę z sody oczyszczonej oraz wody. Wymieszaj oba te składniki w równych proporcjach i nałóż na zabrudzenia. Soda delikatnie wybieli ramy PCV, ale nie spowoduje uszkodzeń na ich powierzchni.

Świetnym sposobem na czyszczenie ram okiennych jest także domowa pasta z proszku do pieczenia oraz soku z cytryny. Oba te składniki świetnie doczyszczają, a przy tym są na tyle delikatne, że nie uszkodzą plastikowych elementów. Na ściereczkę wylej 2 łyżeczki soku z cytryny, a następnie wsyp niewielką ilość proszku do pieczenia. Całość rozetrzyj na miękkiej ścierce i wetrzyj w ramy okienne. Już po kilkunastu sekundach zobaczysz, że brud się rozpuszcza. Dokładnie przetrzyj ramy okienne mieszanką kwasu cytrynowego oraz proszku do pieczenia, a następnie przemyj to wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Ramie okienne PCV będą lśniły jak nowe.

