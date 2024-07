Jak dużo octu wlać do pralki? Prawie każdy robi to źle, a może to mieć opłakane skutki. Taką ilość octu powinno wlewać się do pralki

Dlaczego warto dodawać ocet do prania?

Domowe sposoby na pranie biją w ostatnim czasie rekordy popularności. Wielki powrót do łask święci ocet. Podczas prania jest on niezawodny. Posiada on właściwości czyszczące oraz antybakteryjne. Świetnie radzi sobie z trudnymi do usunięcia plamami, a przy tym jest bezpieczny dla tkanin. Coraz więcej miłośników naturalnego prania rekomenduje stosowanie octu. Świetnie zmiękcza on wodę zapobiegając powstawaniu kamienia oraz osadu. Dodatkowo ocet rewelacyjnie chroni tkaniny przed sztywnieniem. Jest świetnym zamiennikiem płynu do płukania. Eksperci wskazują, że najlepszym miejscem jest właśnie przegroda na płyn do płukania. Ocet wlewany bezpośrednio do bębna pralki w dużych ilościach i często może doprowadzić do uszkodzenia uszczelki w pralce. Jeżeli robimy to sporadycznie to ocet wlewany do bębna pralki jest bezpieczny w użyciu i nic nie powinno się stać. Lepszym miejscem na ocet jest jednak przegroda na płyn do płukania. Dzięki temu ocet zostanie dodany do prania w ostatnim jego cyklu i będzie dobrze wypłukany z materiałów.

Jaka ilość octu do pralki W ten sposób ocet zadziała, ale nie zniszczy urządzenia

Czy ocet wlewany bezpośrednio po bębna pralki może zniszczyć gumowe uszczelki i wężyki. Jest to możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Eksperci wskazują, że faktycznie przy długotrwałym korzystaniu z octu kwas może przyczynić się do powstawania małych uszkodzeń. Kluczową kwestią jest ilość wlewanego octu. Jeżeli na jedno pranie wlejesz pół szklanki octu (niezależnie, czy do bębna pralki czy do komory na płyn do płukania) to podczas programu piorącego wymiesza się on z wodą i raczej nie będzie niebezpieczny dla urządzenia. Nie rekomenduje się stosowania więcej niż pół szklanki octu na jedno pranie.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej