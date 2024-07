i Autor: Shutterstock

Znaczenie imion

To najstarsze imię dla kobiety na świecie. W Polsce nadal jest nadawane. Rodzice uwielbiają to imię. Kojarzy się z silną i piękną kobietą

Najstarsze imię na świecie. Czy można określić, jakie imię było pierwsze? To raczej niemożliwe, ale badacze cały czas poszukują dowodów na to, jak nazywali się pierwsi ludzie naszej cywilizacji. Okazuje się, że Adam i Ewa to wcale nie są pierwsze nadane imiona. Badacze oraz etymolodzy wskazują, że zupełnie inne imię może okazać się najstarsze. To piękne imię dla dziewczynki, które funkcjonuje również w języku polskim i od wielu lat jest bardzo popularne.