W wiadrze mieszam 5 l wody z tym, wstawiam do wiadra i myję panele. Każdy myje podłogi źle. Pojawiają się smugi, zacieki, a panele są matowe. Sposób na mycie podłóg

Działkowicz Stasiek pokazał mi, jak przycinać lawendę. To ważny zabieg, który sprawi, że lawenda pięknie się rozrośnie. Musisz to zrobić w określonym terminie

Smugi i zacieki, która pojawiają się podczas mycia podłóg to bardzo częsty problem. Najczęstszym powodem ich pojawiania się jest zbyt duża ilość chemii lub nieodpowiedni detergent do mycia. Zacieki pojawiają się również na skutek brudnej wody wykorzystywanej do mycia. Okazuje się, że większość osób źle myje panele. Do wiadra wlewa wodę z detergentem i w tym samym miejscu odciska nadmiar wody z mopa. Przez taką czynność woda z detergentem robi się brudna, a mop ją rozciera po podłodze. O wiele lepszym pomysłem jest mycie podłogi przy pomocy dwóch wiader. Jedno klasyczne wiadro do mopa z miejscem, gdzie można wycisnąć nadmiar wody a drugie mnie mniejsze. Od kiedy zaczęłam w ten sposób myć podłogi, to smugi i zacieki odeszły w niepamięć.

Jak myć podłogi?

Wystarczy, że mniejszego wiadra wlejesz 5 l chłodnej wody, dodasz kilka kropel płynu do naczyń i 1 szklankę octu spirytusowego. Świetnie nabłyszcza on panele i niweluje ryzyko powstawania zacieków. W tym wiadrze maczaj mop i przecieraj nim podłogę. Pamiętaj, że parkiet najlepiej jest myć wzdłuż paneli. W ten sposób również zmniejszasz ryzyko pojawienia się smug. Brudny mop zawsze odciskaj w innym wiadrze. Unikniesz w ten sposób zmieszania się wody i nie będziesz wcierać w podłogę brudnej mieszanki.

