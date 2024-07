Za 3 zł kupuję ten płyn i rozlewam go na płytki w łazience. W 15 minut fugi są czyste. Brud się rozpuszcza, bez szorowania. Jak czyścić fugi?

Do 3 l wody dodaję jedną szklankę tego płynu i przecieram okna. Szyby lśnią jak gwiazdki na niebie. Są czyste i nie ma na nich smug! Korzystasz z tego płynu na co dzień. Mycie okien

Jak wyczyścić fugi? Ten sposób sprawi, że będą jak nowe

Istnieje wiele sposobów, które pomogą Ci doczyścić fugi. Najprostszy z nich do kupne preparaty do czyszczenia fug. Opinie w internecie wskazują jednak, że nawet chemiczne preparaty nie zawsze są skutecznie. Nie należą one do najtańszych i mogą powodować alergie. W takim przypadku lepiej jest wpierw przetestować domowe sposoby. Są one o wiele tańsze, a ich skuteczność może Cię zaskoczyć. Jednym ze sposobów czyszczenia fug jest oczywiście ocet. Ten kwas poradzi sobie praktycznie z każdym zabrudzeniem w Twoim domu. Wystarczy, że wymieszasz ocet z wodą w proporcjach 1:1 i nałożysz na fugi. Całość delikatnie wyszoruj starą szczoteczką do zębów. Ocet świetnie rozpuści zabrudzenia i tłuste plamy. Innym sposobem czyszczenia fug jest soda oczyszczona. To kolejny pewniak w domowych porządkach. Do niewielkiego pojemnika wsyp 1 opakowanie sody oczyszczonej i zalej ją niewielką ilością wody. Całość powinna mieć konsystencje gęstej pasy. Nałóż ją na brudne fugi i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko dokładnie przetrzyj.

Kupuję ten płyn za 3 zł i rozlewam go na fugach. Po 15 minutach lśnią czystością

Mniej znanym sposobem czyszczenia fug jest woda utleniona. Moim zdaniem to najskuteczniejszy trik na domowe mycie fug. Wodę utlenioną kupisz w każdej aptece i kosztuje ona kilka złotych. Ma ona silnie właściwości bakteriobójcze i potrafi usunąć pleśń. Przed użyciem rozcieńcz ją z wodą w stosunku 1:1 i wylej bezpośrednio na fugi. Po kilkunastu minutach przetrzyj jest delikatnie. Fugi będą odkażone i czyste.

Jak to wyczyścić?