Mieszam jedną kostkę z octem i wlewam do pralki. Nastawiam pranie firanek i reszta robi się sama. Po praniu firanki są idealnie czyste i pachnące. Pranie firan

Firany to prawdziwe siedlisko kurzu i wszelakich zabrudzeń. Zbierają one wszelkie osady z kuchni, dym papierosowy oraz smog. Często prane firanki to lepsze powietrze. W pomieszczeniu z czystymi firankami lepiej się oddycha, co ma szczególne znaczenie w przypadku astmatyków oraz alergików.

Do prania firanek wiele osób stosuje ekologiczne środki piorące. Jeżeli firany są mocno poszarzałe lub pożółkłe świetnie sprawdzi się soda oczyszczona lub kwasek cytrynowy. To naturalne i delikatne wybielacze. W przypadku większych zabrudzeń namocz firanki w roztworze sody oczyszczonej i wody. Aby zapobiegać żółknięciu firan wsypuj kilka łyżeczek sody oczyszczonej bezpośrednio do bębna pralki podczas każdego prania.

Moim sprawdzonym sposobem na pranie firanek jest połączenie kapsułki do zmywarki, octu oraz wody. Najlepiej, aby kapsułka była w formie płynu zamkniętego w rozpuszczalną folię. W niewielkim pojemniczku mieszam 0,5 szklanki octu z 0,5 szklanki wody i dodaję kapsułkę do zmywarki. Całość wlewam do bębna prali i nastawiam pranie firanek. Ocet ma silnie działanie przeciwbakteryjnie i świetnie rozpuszcza zabrudzenia. Również kapsułka do zmywaki posiada właściwości czyszczące. Dodanie wody sprawi, że mieszanka nie będzie zbyt intensywna i po praniu nie będzie wyczuwalny octowy zapach.

