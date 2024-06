Dodaję 4 łyżki do ciepłej wody i myję pożółkłe ramy okienne. Są czyste i wybielone jak nowe. Mycie ram okiennych

Polacy notorycznie piorą to w pralce, przez co niszczą udządzenie. Zatkany odpływ i zalana łazienka to początek. Tego materiału nigdy nie pierz w pralce

Gdzie powinno się wlać ocet do pralki? Każdy robi to źle i niszczy swoją pralkę. Sprawdź, jak wlać ocet do pralki, by zadziałał jak proszek i nie zniszczył uszczelki w pralce

Dodaję 4 łyżki do ciepłej wody i myję pożółkłe ramy okienne. Są wybielone jak nowe

Białe, plastikowe ramy okienne mają tendencję do żółknięcia, przez co tracą swój urok. Jeśli chcesz wybielić framugi, to pamiętaj, aby zdecydowanie nie robić tego silnymi detergentami. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące, gdyż mogą zmatowić plastik i okna już nigdy nie odzyskają swojego dawnego wyglądu. Czym zatem myć zżółknięte ramy okien, aby je wybielić? Tu pomoże soda oczyszczona, czyli ekologiczny wybielacz. Soda nie tylko rozjaśni framugi, ale też nie uszkodzi ich powierzchni, więc jest bezpiecznym środkiem czyszczącym. Ja dodaję około 4 łyżek sody na 2 litry wody, mieszam i zwilżoną w tym roztworze ściereczką starannie myję ramy okien. Szybko odzyskują swój idealnie biały kolor.

Domowy płyn na mycie ram okiennych

Czym jeszcze można myć białe ramy okienne z plastiku, aby przywrócić im dawny wygląd? Śmiało można to zrobić specjalnym płynem czyszczącym, który usuwa nawet utrwalone zabrudzenia i bezpiecznie wybieli framugi. Do butelki po płynie do szyb wlewam 1/3 szklanki octu, pół szklanki wody oraz 2 łyżki soku z cytryny i mieszam. Następnie spryskuję tym ramy i je przecieram.