Masz dosyć smug na oknach po ich myciu? Rozpuść 1 tabletkę w ciepłej wodzie i przetrzyj szyby. Będą lśnić bez smug. Mycie okien

Zamiast do garnka wrzucam do kosza. Takie ziemniaki mogą być trujące. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Masz dosyć smug na oknach po ich myciu? Rozpuść 1 tabletkę w ciepłej wodzie i przetrzyj szyby

Mycie okien bez smug to nie lada wyzwanie. Często nawet po starannym myciu szyb, pojawiają się na nich nieestetycznie wyglądające smugi, które uwidaczniają się w słoneczny dzień. To zmora niejednej pani domu, kora szybko chwyta za płyn i stara się wyczyścić okna, aby lśniły nawet w słońcu. Tu sytuację uratuje ten domowy płyn do mycia okien, który bez większego problemu przygotujemy samodzielnie i to ze składników, które z pewnością większość z nas ma w swojej kuchni. Wystarczy użyć kapsułek do zmywarki. Do miski wlej około 3 litry ciepłej wody i rozpuść w niej jedną tabletkę do zmywarki. Zwilż w tym roztworze ściereczkę z mikrofibry i przetrzyj swoje okna, a następnie dokładnie osusz. Tabletka do zmywarki nie tylko znakomicie usuwa zabrudzenia, kurz i pyłki, ale przede wszystkim wspaniałe nabłyszcza powierzchnie, dzięki czemu na szybach nie zobaczysz ani jednej smugi.

Jak myć okna bez smug?

Jednym z najczęstszych błędów, które popełniamy jest nieodpowiednia pora mycia okien. Okazuje się, że robienie tego w samo południe nie jest najlepszym pomysłem. Słońce sprawia, że płyn szybko zasycha i pozostawia na szybach ślady. Ważne jest również to, aby zrezygnować z używania ręczników papierowych, które zostawiają na powierzchni paprochy. Zdecydowanie lepiej myć okna ściereczką z mikrofibry.