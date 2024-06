Odkąd robię tę jedną rzecz, moje szklanki po myciu w zmywarce lśnią jak diament, a naczynia są perfekcyjnie czyste. Trik na mycie w zmywarce

Odkąd robię tę jedną rzecz, moje szklanki po myciu w zmywarce lśnią jak diament

Dość często zdarza się, że wyjmujemy ze zmywarki niedomyte naczynia, a na szklankach czy kieliszkach widoczny jest biały nalot. Oczywiście przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być wiele, niektóre z nich można szybko i samodzielnie zdiagnozować i to bez rozkręcania urządzenia. Oczywiście chcąc mieć czyste naczynia po myciu w zmywarce, przede wszystkim zadbaj o wnętrze urządzenia - wyczyść filtry, uszczelki. Jeśli masz pewność, że jest czysto, a naczynia nadal są niedomyte, to możliwe, że winna jest twarda woda. Dlatego warto wówczas wykonać jedną czynność, dzięki której szklanki i naczynia będą lśnić jak diament po wyjęciu ze zmywarki. "Przez kilka dni z rzędu przemieszaj drewnianą łyżką sól w dozowniku zmywarki. Po kilku dniach zobaczysz efekty w postaci pięknych, czystych i błyszczących jak kryształ naczyniach!" - przekonuje @ekspertka.od.domu na Instagramie.

Wyjmujesz niedomyte naczynia ze zmywarki?

Zmywarka nie domywa naczyń najczęściej przez brudny filtr, złe ułożenie naczyń lub po prostu nieodpowiedni program. Filtr zmywarki, tak jak i jej uszczelki i wnętrze należy regularnie czyścić. Niektóre urządzenia posiadają nawet specjalny program do tego. Można również użyć detergentu lub sody oczyszczonej do czyszczenia zmywarki. Wsyp ją do miejsca na tabletkę i nastaw program o temperaturze co najmniej 60 stopni. Wcześniej jednak wyszoruj filtr, usuwając z niego resztki jedzenia.