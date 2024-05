Plecak dziecka piorę tylko w zmywarce. Jest jak nowy i się nie niszczy. Sposób na pranie plecaka

Zawsze wsypuję to zamiast proszku do prania białego. Działa lepiej niż wybielacz. Ubrania są czyste i miękkie. Sposób na białe pranie

Wlewam 1/2 szklanki i spryskuję kabinę prysznicową. Jest lśniąca aż przez 2 tygodnie. Skuteczny płyn do czyszczenia kabiny

Wrzucam rano do ciepłej wody i po 6 godzinach spryskuję tym rośliny. Mszyce znikają w 10 sekund. Domowy oprysk na mszyce

Plecak dziecka piorę tylko w zmywarce. Jest jak nowy i się nie niszczy

Chyba każdy rodzic mierzy się z tym problemem - jak prać plecak swojego dziecka, aby przywrócić mu czystość i choć częściowo doprowadzić go do pierwotnego stanu? Temat na pewno istotny teraz, gdy za kilka tygodni kończy się rok szkolny i nadejdzie czas na robienie porządków w szkolnych rzeczach swojej pociechy. Niestety prawda jest taka, że nie każdy plecak nadaje się do prania w pralce. Pod wpływem silnych obrotów usztywniane części mogą ulec odkształceniu, a tego raczej chcemy uniknąć. I tu z pomocą przychodzą triki pań domu z Instagrama. Ekspertka od porządków, Flawia Drążyk, zdradziła w mediach społecznościowych genialny patent na pranie plecaka w zmywarce. Dzięki temu będzie nie tylko czysty, ale na pewno się nie zniszczy. Jak zatem prać plecak w zmywarce?

Sposób na pranie plecaka w zmywarce

Pranie plecaka w zmywarce jest proste i na pewno go nie zniszczy tak szybko, jak pranie w pralce. Jak to zrobić?

Wyciągnij górną szufladę. Wysyp sodę oczyszczoną na dno urządzenia. Umieć plecak na dolnej szufladzie w pozycji do góry nogami. Włącz delikatny program mycia.

Pamiętaj, aby od razu po zakończeniu cyklu wyjąć plecak i powiesić do całkowitego wyschnięcia.