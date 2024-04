Wkładam buty do zmywarki i ustawiam program czyszczący kieliszki. Po skończonym cyklu wyjmuję czyste i pachnące buty. Sposób na bezpieczne pranie butów w zmywarce.

Włóż buty do zmywarki i nastaw program piorący. Twoje buty będą idealnie doczyszczone

Zmywarka to świetne urządzenie, które nie tylko wyręcza nas w myciu naczyń. W zmywarce można prać także inne przedmioty. Bez problemu doczyścisz w niej klocki Lego, pędzle do makijażu, zabawki oraz plastikowe pojemniki. Od pewnego czasu w internecie krąży także sposób na pranie butów w zmywarce. Na początku wydawało mi się to całkowicie bezsensowne i potencjalnie niszczące buty. Kiedy jednak przetestowałam ten sposób, to już nie piorę butów inaczej. W zmywarce najczęściej piorę letnie, nieklejone buty. Zmywarka świetnie doczyszcza klapki, kalosze oraz sandały. W ten sposób upierzesz również buty sportowe oraz trampki. W zmywarce nie powinno prać się skórzanych butów, które mogą się zniszczyć w wysokiej temperaturze.

Jak prać buty w zmywarce?

Wysoka temperatura może zniszczyć buty. Podczas prania butów w zmywarce wybieraj program piorący z niską temperaturą. Najlepiej sprawdzi się do tego cykl do mycia kieliszków. Przed włożeniem butów do zmywarki wyjmij wkładki i rozwiąż sznurowadła. Używaj łagodnych detergentów, które nie zniszczą butów. Zawsze pierz buty samodzielnie, a nie z brudnymi naczyniami. Po skończonym praniu postaw w buty w przewiewnym miejscu, gdzie będą mogły wyschnąć. Unikaj stawiania ich na słońcu. Promienie słoneczne mają odbarwić buty.

