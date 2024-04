Zawsze podczas pełni wkładam kilka spalonych listków tego zioła do mojej szafy. Ubrania pachną nieziemsko, a mi sprzyjają dobre duchy

Małe muszki latają przy Twojej roślinie? Wsyp 3 łyżki do szklanki letniej wody i wlej do doniczki. Ziemiórki znikną raz na zawsze. Domowy preparat na ziemiórki

Wieczorem palę liście laurowe i wkładam je do szafy. Rano moje ubrania nieziemsko pachną

Palenie liści laurowych posiada wiele terapeutycznych właściwości. W całym domu unosi się ziołowy zapach, który, według wierzeń, przyciąga dobre duchy. Wieczorem siadam i w skupieniu palę kilka liści laurowych. W powietrzu unosi się relaksujący aromat, który poprawia nastrój. Spalony wawrzyn wraz z kilkoma świeżymi liśćmi wkładam do bawełnianego woreczka i chowam do szafy. Liście laurowe posiadają piękny zapach, którym przesiąkają ubrania. To ziołowy aromat, który sprawia, że ciuchy przez długi czas zjawiskowo pachną. Liście laurowe w szafie dodatkowo przyciągają dobre duchy i odstraszają złe moce.

Dlaczego warto palić liście laurowe?

Wawrzyn, czyli popularne liście laurowe to szalenie aromatyczna przyprawa. Najczęściej wykorzystywana jest w kuchni, jako dodatek do zup oraz sosów. Liście laurowe może również spalać w formie kadzidła. W ten sposób zyskuje się dostęp do aromatycznych i relaksacyjnych właściwości liści laurowych. Zapach wawrzynu redukuje stres i koi nerwy. Poprawia atmosferę w całym domu i wspomaga dobry sen. Dym palonych liści laurowych zawiera wiele korzystnych związków. To między innymi eukaliptol i linalol, które znane się ze swojego korzystnego wpływu na układ oddechowy. Palenie liści laurowych pomaga w oczyszczaniu zatok i łagodzi przykre objawy przeziębienia. Codziennie wieczorem usiądź i spal kilka liści laurowych, a szybko przekonasz się, jak to działa.

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo