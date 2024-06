Od miesięcy myję okna tym płynem. Kosztuje 3 zł, a moje szyby lśnią jak diament bez smug. Mycie okien

Lepszego płynu do mycia okien nie znam. Kosztuje 3 zł, a moje szyby lśnią bez smug

Mycie okien bez smug, to wyzwanie dla każdej pani domu. Często nawet po starannym myciu szyb, pojawiają się na nich nieestetycznie wyglądające smugi, które uwidaczniają się w słoneczny dzień. Choć na rynku są dostępne dziesiątki środków do mycia okien, to ja przypadkiem odkryłam domowy płyn za 3 złote, który doskonale myje szyby, a do tego nie pozostawia na nich żadnych smug. Chodzi o ocet. Ocet to chyba jeden z lepszych płynów czyszczących - wie o tym każdy fan ekologicznych sposobów na porządki w domu. Wystarczy dodać szklankę octu do 3 litrów letniej wody i umyć swoje okna. Na koniec wycieramy do suchą ściereczką z mikrofibry i gotowe. Okna lśnią jak diament i to bez smug.

Sposoby na mycie okien. Co zrobić, aby długo były czyste?

W utrzymaniu czystych okien fantastycznie sprawdzi się gliceryna. Przetarcie szyb wodą z dodatkiem gliceryny farmaceutycznej sprawi, że nie będzie się na nich osadzać woda oraz brud, np. kurz czy zanieczyszczenia powietrza. To sprawdzony i naprawdę skuteczny sposób, dzięki któremu będziesz mogła cieszyć się nieskazitelnie czystymi oknami znacznie dłużej. Wystarczy dodać łyżeczkę gliceryny na 3 litry wody i wymieszać. Powstałą mieszanką umyj okna i dokładnie je wytrzyj.

