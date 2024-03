Wlewam 2 łyżki do wody i spryskuję pożółkłe ramy okien. Działa niczym wybielacz, ale nie niszczy. Mycie ram okiennych plastikowych

Zawsze w marcu wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję. Rośnie jak na szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

Wlewam 2 łyżki do wody i spryskuję pożółkłe ramy okien. Działa niczym wybielacz

Wiosna to dla wielu osób najlepszy moment na porządki, w tym także mycie okien. Zwłaszcza, że zbliża się Wielkanoc, niektórzy z nas pragną wykorzystać cieplejsze dni na sprzątanie. Oczywiście mycie okien to nie tylko samo czyszczenie szyb na błysk, ale także mycie ram okiennych. I wbrew pozorem to one sprawiają największy problem, zwłaszcza jeśli są wykonane z plastiku w kolorze białym. Taki materiał może żółknąc pod wpływem promieni słonecznych, a smog i kurz szybko się na nim osadzają i niestety ciężko je zmyć. Czym zatem myć białe ramy okienne z plastiku, aby były czyste? Ja zawsze przed myciem okien przygotowuje specjalną płyn czyszczący, którym spryskuję ramy. Do butelki po płynie do szyb wlewam 1/3 szklanki octu, pół szklanki wody oraz 2 łyżki soku z cytryny i mieszam. Ta mieszanka działa niczym wybielacz do ram okiennych, ale ich nie niszczy.

Mycie ram okiennych plastikowych. Jak je wybielić?

Oprócz wyżej opisanego sposobu na mycie białych ram okiennych, można zastosować jeszcze jeden ekologiczny płyn czyszczący. Przygotujesz go z sody oczyszczonej. Do 1/2 litra ciepłej wody wsyp 6 łyżek sody i dokładnie wymieszaj. Następnie ściereczkę zwilż w roztworze i starannie umyj ramy okna. Soda oczyszczona doskonale poradzi sobie nawet z utrwalonymi zabrudzeniami, a do tego wybieli odbarwione ramy i przywróci im dawny wygląd.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni