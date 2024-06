To moja najskuteczniejsza mieszanka, jaką dodaję do prania ręczników. Działa jak najlepszy proszek do prania, a ręczniki stają się przyjemnie miękkie niczym kocyk. Pranie ręczników

Włożyłam to do swojej spłuczki i zmniejszyłam rachunki za wodę o kilkaset złotych! Prawie nikt o tym nie wie. Fantastyczny sposób na oszczędzanie wody podczas korzystania z toalety

Prosty sposób na to, jak schłodzić mieszkanie. W Hiszpanii tak radzą sobie z upałem, to lepsze niż wiatrak i bezpieczniejsze niż klimatyzacja

Domowa mieszanka do prania ręczników. Z nią zrezygnujesz z kupnych detergentów do prania

Ręczniki podczas prania sztywnieją i stają się nieprzyjemnie. Z drugiej strony, trzeba wiedzieć, że ręczniki należy regularnie prać i nie ma innej drogi. Mają one regularny kontakt z wilgocią oraz ludzkim naskórkiem. To idealne środowisko do powstawania bakterii oraz drobnoustrojów. Brudne, nieprane ręczniki mogą powodować alergie, podrażnienia, a nawet przyczynić się do pogorszenia stanu skóry. Do prania ręczników świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Ocet, soda oczyszczona, a nawet gliceryna nie tylko dopiorą najgorsze zabrudzenia, ale sprawią także, że ręczniki przez długi czas będą miękkie i przyjemne w użytkowaniu. Sama podczas prania ręczników sięgam po sprawdzoną, naturalną mieszankę. Działa ona jak najwyższej jakości proszek do prania. Po skończonym praniu ręczniki są czyste, pachnące i miękkie w dotyku.

Jak przygotować mieszankę do prania ręczników

Wymieszaj ze sobą pół szklanki wody, pół szklanki octu oraz dwie łyżki gliceryny. Tak przygotowaną mieszankę wlej do komory na płukanie. Dzięki temu ocet i gliceryna zostaną dodane do prania w ostatnim jego cyklu i będzie dobrze wypłukane z materiałów. Taka mieszanka sprawi, że tkaniny będą doprane i odpowiednio miękkie. Jeżeli Twoje ręczniki wymagają gruntownego czyszczenia to możesz przez kilka godzin namoczyć je w roztworze ciepłej wody i sody oczyszczonej.

Jak to wyczyścić?