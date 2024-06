Jak myć okna octem? Wiele osób popełnia ten jeden błąd i okna stają się matowe i pozbawione blasku! Zrób to tak, a pokochasz mycie okien octem

Jak prawidłowo myć okna octem? Sprawdź to zanim sięgniesz po ocet podczas mycia okien

Myjesz, myjesz i myjesz okna, a na szybach nadal pozostają mało estetyczne smugi? To dość powszechny problem. Nawet najlepszy płyny do szyb nie dają rady. Nasze babcie miały na to swój sposób i korzystały z octu. Dzisiaj moda na ekologiczne i naturalne sposoby na sprzątanie wraca i coraz więcej osób sięga po ocet podczas domowych porządków. Świetnie sprawdza się on podczas mycia okien. Odpowiednio dodany sprawia, że okna błyszczą, a brzydkie smugi odchodzą w zapomnienie. Dodatkowo ocet dobrze rozpuszcza zabrudzenia i niweluje osad. Sprawdzi się nie tylko do czyszczenia szyb, ale także do mycia ram okiennych. Niestety, nieprawidłowe użycie octu możesz przynieść odwrotny skutek. Jak zatem myć okna octem?

Podstawową zasadą jest zmieszanie octu z wodą. Unikaj mycia okien samym octem. Może on być zbyt intensywny i sprawi, że na szybach pojawią się trudne do usunięcia zacieki. Najlepiej mieszać ocet z wodą w proporcjach 1:4, choć niektórzy sugerują także dodanie takiej samej ilości wody i octu. Tak przygotowaną mieszankę przelej do butelki ze spryskiwaczem i rozpyl niewielką ilość na szyby. Okna przecieraj delikatną (najlepiej bawełnianą) ściereczką, która nie jest zbyt mokra. W innym przypadku trudno będzie Ci dobrze rozprowadzić mieszankę i będą robiły się smugi.

