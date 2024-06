Włożyłam to do swojej spłuczki i zmniejszyłam rachunki za wodę o kilkaset złotych! Prawie nikt o tym nie wie. Fantastyczny sposób na oszczędzanie wody podczas korzystania z toalety

Gdzie powinno się wlać ocet do pralki? Każdy robi to źle i niszczy swoją pralkę. Sprawdź, jak wlać ocet do pralki, by zadziałał jak proszek i nie zniszczył uszczelki w pralce

Włożyłam to do spłuczki toaletowej i moje rachunki za wodę spadły

Toaleta zużywa wiele wody. Wystarczy spojrzeć na rachunki i można się przekonać, że często największe zużycie jest na zimniej wodzie w łazience. Spuszczając wodę w spłuczce nie mamy wpływu na ilość zużytej wody. Sprytny sposób sprawi, że podczas spuszczania wody w toalecie będzie jej leciało mniej. Sama przetestowałam ten sposób i faktycznie działa. Jak to zrobić? Zanim przystąpisz do działania pamiętaj, by zakręcić zawód doprowadzający wodę do spłuczki. Przygotuj plastikową butelkę o pojemności 0,5 l i napełnij ją wodą. Wyjmuj górną klapę spłuczki i w zbiorniku na wodę umieść butelkę. Zamknij klapę i odkręć zawór z wodą. Sposób ten sprawi, że w spłuczce zmniejszy się ilość wody. Podczas korzystania z toalety spłuczka będzie pobierać i używać mniej wody niż dotychczas.

Jak zmniejszyć rachunki za wodę w domu?

Ceny wody nie należą do najmniejszych. Wiele osób zastanawia się, jak zmniejszyć rachunki za zużycie wody. Nie zawsze jest to proste, w mieszkaniu posiadamy wiele sprzętów, które zużywają wodę, takich jak pralka czy zmywarka. Tutaj trudno o oszczędności. Warto jednak pamiętać, by unikać prania w prawie pustej zmywarce. Pralkę i zmywarkę zawsze napełniaj zgodnie z instrukcją. W przypadku pralki rekomenduje się załadowanie bębna na poziomie 2/3 jego objętości. Wodę w domu możesz oszczędzać na inne sposoby. Najprostsze jest zakręcanie kranów podczas mycia zębów czy zmywania naczyń. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele wody marnuje się w ten sposób. Regularnie sprawdza także, czy krany nie ciekną. Aby zmniejszyć rachunki za wodę możesz także sprawdzić trik z muszlą klozetową. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo pieniędzy.

