Dodaję 1 kostkę do ciepłej wody, rozpuszczam i myję płytki balkonowe. Są czyściutkie na błysk. Sąsiadka zazdrości i robi to samo. Mycie płytek balkonowych

Latem, kiedy nasz balkon staje się dosłownie oazą na upalne dni, dbamy, aby był nie tylko pięknie ozdobiony, ale także czysty. Wówczas przynajmniej raz w tygodniu myjemy płytki balkonowe. Czyszczenie płytek balkonowych jest konieczne, aby pozbyć się z nich kurzu, błota i zaschniętych liści czy kwiatów. Jeśli chcesz sobie ułatwić zadanie, to koniecznie wypróbuj ten domowy płyn do mycia płytek balkonowych, który szybko poradzi sobie z nawet najgorszymi zabrudzeniami na podłodze. Oczywiście w pierwszej kolejności należy starannie zamieść podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Wtedy można przystąpić do mycia kafelków. Ja zawsze przygotowuję domowy płyn do mycia płytek na balkonie. Rozpuszczam w ciepłej wodzie jedną tabletkę do zmywarki i przemywam tym podłogę na swoim balkonie. Tabletka do zmywarki nie tylko z łatwością usunie wszelkie zabrudzenia, ale też sprawi, że płytki będą lśnić.

Domowy płyn do mycia płytek balkonowych

Jeśli nie masz w domu tabletek do zmywarki, to nic straconego. Płyn czyszczący kafelki podłogowe możesz śmiało przygotować z octu. Wymieszaj ocet z letnią wodą w proporcjach 1:3 i umyj tym płytki na balkonie lub tarasie. Ocet świetnie radzi sobie z nawet trudnymi zabrudzeniami, a do tego nabłyszcza kafelki. I co ważne - charakterystyczny zapach octu odstrasza niektóre owady.