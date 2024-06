Kabinę prysznicową myję tylko tym domowym płynem. Jest czysta nawet przez tydzień, a osad i zacieki znikają. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Gdzie powinno się wlać ocet do pralki? Każdy robi to źle i niszczy swoją pralkę. Sprawdź, jak wlać ocet do pralki, by zadziałał jak proszek i nie zniszczył uszczelki w pralce

Kabinę prysznicową myję tylko tym domowym płynem. Jest czysta nawet przez tydzień

Podczas kąpieli na szklanych elementach kabiny prysznicowej osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Jeśli nie będą usuwane regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka skutecznego sposobu na czyszczenie kabiny prysznicowej, aby jak najdłużej lśniła i nie pojawiał się na niej osad z kamienia albo mydła. Jakiś czas temu odkryłam genialny płyn do mycia kabin prysznicowych i innych szklanych powierzchni. Chodzi o zimowy płyn do spryskiwaczy. Przelewam go do butelki z atomizerem, spryskuję kabinę prysznicową i przecieram ściereczką lub gąbką, a następnie spłukuje letnią wodą. Płyn do spryskiwaczy samochodowych ma jedną znakomitą zaletę - działa hydrofobowo i przez jakiś czas skutecznie "odpycha" wodę od powierzchni. Dzięki temu moja kabina jest perfekcyjnie czysta nawet przez tydzień.

Domowy sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej z kamienia

Czym można wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia? Doskonale sprawdzi się kapsułka do zmywarki rozpuszczona w ciepłej wodzie. Można dodać również łyżeczkę nabłyszczacza i taką mieszanką dokładnie umyć prysznic. Niektórzy polecają także zastosowanie sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić 4 łyżki sody w wodzie i tym roztworem wyszorować zabrudzone miejsca w kabinie. Soda z kolei świetnie radzi sobie z nalotem z mydła, a do tego odetka odpływ.