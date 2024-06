Wlewam pół łyżeczki i przecieram okna. Są idealnie czyste i bez smug. Brud nie osadza się na oknach przez długi czas. Mycie okien

Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii

Podczas mycia okien warto sięgnąć po domowe, sprawdzone sposoby. Okazuje się bowiem, że naturalne patenty na mycie okien sprawią, że szyby nie tylko będą czyste, ale i nie będzie na nich smug. Moja babcia w domu rodzinnym zawsze stosowała ten jeden trik. Podczas każdego mycia okien do płynu dodawała pół łyżeczki gliceryny. Całość dobrze mieszała i miękką ściereczką przecierała okna. Gliceryna świetnie miesza się z płynem do szyb. Tworzy się wtedy płyn ochronny, który zapobiega powstawaniu smug. Dodatkowo gliceryna dodana do mycia okien chroni szyby przed zabrudzeniami. Tworzy na szybach coś na kształt filtra ochronnego, który przeciwdziała osadzaniu się na nich kurzu oraz innych zabrudzeń. Dodaj gliceryną do mycia okien, a będą one czyste przez dłuższy czas.

Nietypowe zastosowania gliceryny - właściwości

Gliceryna została odkryta przez przypadek podczas rozgrzewania oliwy i tlenku ołowiu. Za jej wynalazcę uznaje się niemiecko-szwedzkiego aptekarza i chemika Carla Wilhelma Scheele’a. Gliceryna to świetny dodatek do kosmetyków. Jest ona dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów i innych lipidów. Świetnie sprawdza się także podczas domowych porządków. Warto dodawać ją do mycia okien lub do prania. Pranie ubrań lub ręczników z dodatkiem gliceryny sprawi, że będą one mięciutkie. Gliceryna pomoże także na przesuszone końcówki włosów, łagodzi podrażnienia oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Zimą chronią skórę przed działaniem niskich temperatur oraz mrozów. Silnie i długotrwale nawilża. jak widać zastosowanie gliceryny jeszcze bardzo szerokie - od przemysłu kosmetycznego po domowe porządki.

