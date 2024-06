Kupuję w aptece za 3 zł i podlewam tym mojego storczyka. Dostarcza tlen, chroni przed chorobami i sprawia, że storczyk ugina się od kwiatów. Sztuczka, po której Twój storczyk będzie kwitł jak szalony

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Woda utleniona to świetny specyfik, który sprawdzi się nie tylko podczas dezynfekcji ran. Coraz częściej sięga się po nią w ogrodnictwie. Woda utleniona może być wykorzystywana jako środek zapobiegający chorom roślin. Może ona chronić kwiat ogrodowe przed chorobami grzybowymi oraz przed bakteriami. Woda utleniona stosowana jako odżywka do roślin zapobiega gniciu korzeni, a także dotlenia liście i łodygi. Storczyki są jednymi z tych kwiatów, które lubią odżywkę z wody utlenionej. Szybciej i lepiej po niej rosną. Uwalniany przez wodę utlenioną tlen działa jak aeracja podłoża. Dodatkowo przyspiesza ona procesy kwitnienia oraz niszczy szkodliwe bakterie.

Jak przygotować odżywkę z wody utlenionej do storczyków?

Pamiętaj, by zawsze do roślin stosować rozcieńczony roztwór wody utlenionej. Do kwiatów polecana jest woda utleniona o stężeniu 3 proc. Wymieszaj niewielką ilość wody utlenionej z wodą w proporcjach 1:4. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj swoje storczyki raz na dwa tygodnie. Woda utleniona świetnie pobudzi je do wzrostu i przyspieszy kwitnienie. Warto wiedzieć, ze woda utleniona zapobiegnie także powstawaniu pleśni w doniczce i będzie przeciwdziałać rozwojowi bakterii oraz innych drobnoustrojów.

