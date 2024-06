i Autor: Shutterstock

Czas na przetwory

Sekretny składnik solanki na ogórki kiszone od mojej babci. Ten przepis jest w naszej rodzinie od wielu lat i sama z niego korzystam. Ten jeden składnik nadaje ogórkom kiszony perfekcyjny smak

kaja 10:27

Lipiec to pierwszy termin kiedy kisi się ogórki. Są one wtedy najtańsze oraz mają najwięcej smaku. Kto, choć raz zrobił kiszone ogórki to wie, że jest to banalnie proste. Jednym z sekretów idealnie ukiszonych ogórków jest solanka. Moja babcia do zalewy do kiszonych ogórków dodawała ten jeden składnik. Był to jej sekretny przepis. Tak przygotowane ogórki smakowały przepysznie. Wystarczy, że tak przygotujesz solankę do ogórków kiszonych, a cała rodzina będzie zajadać się ze smakiem.