Podlewam tym borówki 1 raz w tygodniu. Podwajam plony, aż krzaczki uginają się od owoców. Ekologiczny nawóz do borówki amerykańskiej

Podlewam tym borówki 1 raz w tygodniu. Podwajam plony, aż krzaczki uginają się od owoców

Te małe owoce jagodowe są ulubionym przysmakiem wielu Polaków, więc nie dziwi fakt, że uprawa borówki amerykańskiej zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność. Zwłaszcza że jej uprawa wcale nie jest zbyt skomplikowana, a warunki klimatyczne i glebowe w Polsce zdecydowanie jej sprzyjają. Oczywiście, jeśli pragniemy, aby borówka amerykańska wspaniale nam obrodziła, to nie możemy zapomnieć o jej nawożeniu, aby dostarczyć krzaczkom niezbędnych do wzrostu i owocowania składników odżywczych. Rok temu wypróbowałam genialną odżywkę do borówek, która sprawiła, że plony się podwoiły, a krzaczki były zasypane owocami. Stosowałam ją w czerwcu i na początku lipca. Do przygotowania tego nawozu do borówki amerykańskiej potrzebowałam tylko dwóch składników.

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Przygotowania domowego nawozu do borówki amerykańskiej jest banalnie proste. Potrzebujesz jedynie 3 garści płatków owsianych. Należy je zmielić w blenderze na mąkę i zalać 1 litrem wody. Mieszaj je co 40 minut, a po upływie 5 godzin dobrze odcedź nawóz przez gazę. Rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:1 i podlej krzaczki borówek. Nawóz z płatków owsianych należy stosować od razu po przygotowaniu, ponieważ szybko się psuje i traci swoje wartości odżywcze. Podlewaj nim borówkę amerykańską raz w tygodniu, a zobaczysz, jak pięknie zaowocuje.