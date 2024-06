Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak poprawnie stosować opryski na mszyce? Większość osób robi to źle

Opryski to jedna z najskuteczniejszych form walki z mszycami. Spryskując rośliny w ten sposób masz pełną kontrolę nad stosowanym preparatem i dociera on zarówno na łodygi jak i liście roślin. Mszyce to wyjątkowo uporczywe szkodniki. Żerują na wielu roślinach i bardzo szybko się przemieszczają. Wystarczy chwila nieuwagi, a zaatakują różne rośliny. Mszyce żywią się odżywczymi sokami z roślin i mogą doprowadzić do całkowitego obumarcia krzewów i kwiatów. Dodatkowo mszyce przenoszą różne choroby i osłabiają układ odpornościowy roślin. Opryski to skuteczna broń do walki z mszycami. Wiele osób stosuje je jednak nieprawidłowo. Oprysk powinien być zawsze wykonywany gdy nie pada deszcz. W innym przypadku woda całkowicie go zmyje i preparat nie będzie skuteczny. Każdego rodzaju opryski należy wykonywać wieczorem, a nawet w nocy, już po oblocie pszczół. W ten sposób masz pewność, że oprysk zadziała tylko na mszyce, a nie zatruje pożytecznych owadów.

Naturalne opryski na mszyce - ocet

Ocet to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników stosowanych w walce ze szkodnikami. Wymieszaj ocet jabłkowy z wodą w proporcjach 1:3 i obficie spryskaj nim, zaatakowane przez mszyce, rośliny.

Naturalne opryski na mszyce - czosnek

Również czosnek świetnie sprawdzi się do walki z mszycami. Rozgnieć kilka ząbków czosnku i zalej je wodą. Całość pozostaw na ok. 24 godziny, a po tym czasie przecedź. Powstały wywar przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj mieszanką rośliny zaatakowane przez mszyce. Do każdego rodzaju naturalnego oprysku możesz dodać kilka kropel płyny do naczyń. Będzie on bezpieczny dla roślin i sprawi, że preparat oblepi łodygi i liście, przez co stanie się skuteczniejszy.

