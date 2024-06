Pielęgnuje trawniki bogaczy. Znajomy ogrodnik powiedział, czy warto siać trawę latem. Sprawdzam, jaki jest najlepszy termin

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Czy można siać trawę latem? Można, ale nie jest to najlepszy termin. W czerwcu, lipcu lub też sierpniu temperatury są zdecydowanie za wysokie. Młode źdźbła są bardzo wrażliwe, palące słonce i susza sprawią, że zamiast soczyście zielonej i gęstej murawy, będziemy mieć przerzedzone, żółte place. Nie jest to oczywiście regułą, ale ryzyko, że ostre słońce spali źdźbła, bardzo wysokie.

Kiedy siać trawę? Najlepszy termin

Według podręczników ogrodniczych najlepszym terminem na zakładanie trawnika jest czas od kwietnia do końca maja. Nie ma już ryzyka przymrozków, wciąż możemy liczyć na obfite opady, więc trawie nie grozi susza. Nasiona mają optymalną temperaturę do kiełkowania, a później wzrostu traw. Zanim nastaną letnie, upalne dni trawnik zdąży się dobrze ukorzenić. Jeśli posiejemy trawę w lutym lub marcu, częste w tym okresie przygruntowe przymrozki mogą zniszczyć siewki. Przed wysiewem warto sprawdzić prognozę pogody na dzień, w którym planujemy wysiew trawy. Najlepsza będzie słoneczna aura. Ulewa nie będzie korzystne dla nasion, mimo że trwa lubi wilgotną glebę. Do wysiewu trzeba także dobrze przygotować teren. Usunąć większe kamienie, chwasty i resztki korzeni roślin, które mogą utrudniać późniejszy wzrost trawy. Ważna jest także odpowiednia gleba. Idealne podłoże na trawnik jest żyzne i przepuszczalne podłożu. Dlatego przed wysiewem dobrze jest ją spulchnić, dodać piasek i próchnicę. Warto też sprawdzić pH gleby, które powinno wynosić od 5,5 do 7. W przypadku kiedy odczyn gleby jest niższy, a tym samym zbyt kwaśny, warto do podłoża dodać wapno.

