Gdzie wsypać sodę do pralki, aby wybielić firanki? To najskuteczniejszy sposób na pranie zszarzałych firanek. Będą jak nowe

Pranie firanek w pralce z pewnością ułatwia to zadanie. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale także na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. Tu jednak należy stosować odpowiedni detergenty, które sprawią, że tkanina odzyska dawną biel. Zastanawiasz się, w czym prać swoje firanki, aby je skutecznie wybielić? Niestety na jasnej tkaninie bardzo szybko osadza się kurz, a nawet smog, przez co szybko tracą swój śnieżnobiały kolor. Jak temu zaradzić i sprawić, aby firanki nawet po wielu latach wyglądały jak nowe? Z pewnością wiele pań domu wie, że doskonałe właściwości wybielające ma soda oczyszczona i można ją śmiało zastosować również do prania firan. Jest jeden warunek - sodę należy wsypać do odpowiedniego miejsca w pralce, aby spełniła swoje zadanie. Gdzie wsypać sodę oczyszczoną, aby wybieliła firanki? Najlepiej dodać 5 łyżek tego proszku bezpośrednio do bębna i nastawić pranie. Firany będą jak nowe.

Jak prać firanki w pralce, aby je wybielić? Temperatura, program

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniszczyć tkaniny. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce. Można wcześniej namoczyć tkaninę przez 30 minut w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej lub kwasku cytrynowego.