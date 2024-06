Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii

Dodaję 1/2 kostki do ciepłej wody i myję panele. Są lśniące i czyste bez smug

Mycie paneli z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków domowych. Zwłaszcza gdy robimy to tradycyjnym mopem, często pozostają widoczne smugi, a podłoga jest matowa. Czy zatem można umyć panele tak, aby były nie tylko czyste, ale do tego lśniące i bez smug? Z pewnością zapewni to dobry płyn do mycia paneli. I zapewne będziesz zaskoczona, bo taki płyn do mycia podłóg możesz przygotować samodzielnie i to za grosze. Wystarczy, że w 3 litrach ciepłej wody rozpuścić pół tabletki do zmywarki. Dokładnie zamieszaj i w tak powstałym płynie zmocz ściereczkę od mopa, a następnie umyj panele. Pamiętaj oczywiście, aby wcześniej dobrze wycisnąć z niej nadmiar wody. Kapsułka do zmywarki nie tylko dobrze domyje podłogę, ale też sprawi, że będzie lśniąca.

Czym myć panele? Przygotuj domowy płyn

Panele można myć także wodą z octem. Przygotuj w wiadrze lub misce około 3 litry ciepłej wody i wlej do niej pół szklanki octu. Wymieszaj i wymyj podłogę przygotowanym roztworem. Niektórzy polecają dodanie do tego domowego płynu do paneli kilku kropel płynu zmiękczającego tkaniny. Otóż ma on działanie antystatyczne, więc będzie odpychać od podłoża kurz. Dodatkowo nada piękny zapach, który będzie unosić się w pomieszczeniu.