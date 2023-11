Dodaję 4 łyżki, mieszam z wodą i myję tym panele podłogowe. Są lśniące i czyste w każdym zakamarku. Sposób na czyszczenie paneli podłogowych

Dodałam kroplę do wody i umyłam okna. Szyby były czyste jak łza i błyszczące jak nowe. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Jak myć panele podłogowe?

Mycie podłóg zdecydowanie nie należy do przyjemnych rzeczy. Jest jednak niezbędne, by utrzymać w całym mieszkaniu czystość. Warto to robić regularnie, dzięki czemu uniknie się trudnych do usunięcia plam na panelach podłogowych. Zanim weźmiesz się za mycie paneli podłogowych to pamiętaj, by porządnie je odkurzyć. Ochroni to podłogę przed potencjalnym zarysowaniem i uszkodzeniem przed brud naniesiony na butach. Nie wylewaj na podłogę wody oraz używaj zbyt dużej ilości detergentów, które mogą rozpulchnić panele i je zniszczyć. Tak przygotowaną podłogę możesz umyć mieszanką wody i środka czyszczącego.

Dodaje 4 łyżki do wody i myję podłogi. Sposób na czyszczenie paneli podłogowych

Może się okazać, że nawet najdokładniejsze umycie podłogi nie przyniesie pożądanych efektów, a na panelach powstaną nieestetyczne smugi. To częsty problem podczas mycia podłóg. Na szczęście jest prosty patent, który sobie z tym radzi. Korzystam z niego regularnie i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Podczas przygotowywania płynu do podłóg dodaję około 4 łyżki octu na 2 litry wody. Jeżeli chcę zniwelować ostry zapach octu, to wlewam jeszcze kilka kropel olejku eterycznego ( w moim przypadku jest to olejek różany). Tak przygotowana mieszkanka rewelacyjnie doczyści każdy brud, a przy tym nabłyszczy panele podłogowe. Nie będzie na niej ani jednej smugi i zacieku.

