Kup w aptece i wetrzyj w fugi. Usuniesz brud i pleśń ze spoin. Wybieli fugi i przywróci im dawny wygląd

Domowy środek do czyszczenia fug. W mig usunie zabrudzenia ze spoin

Czyszczenie fug to czasochłonna i męcząca czynność. Zwłaszcza, gdy nie jest wykonywana regularnie. Jasne i białe fugi zbierają cały brud, który wżera się w ich powierzchnie. Dodatkowo spoiny łazienkowe mogą chłonąć wilgoć co sprawia, że pojawia się na nich pleśń. Do czyszczenia fug wiele osób sięga po silną i żrącą chemię gospodarczą. Nie zawsze jest to jednak dobre rozwiązanie. Chemiczne środki mogą rozpuścić delikatną powierzchnię fug i sprawić, że w spoinach pojawią się ubytki. Wielu ekspertów poleca do czyszczenia fug domowe sposoby. Na pleśń dobrym rozwiązaniem jest ocet wymieszany z wodą. Takie mieszanka skutecznie rozpuszcza zarodniki pleśni i grzybów, a także doczyszcza powierzchnie. Innym, nieco delikatniejszym sposobem, na czyszczenie spoin płytkowych jest kwasek cytrynowy. Działa ona na podobnej zasadzie, co biały ocet, ale jest nieco delikatniejszy. Na duże zabrudzenia może on okazać się zbyt słaby, ale to regularnego, prewencyjnego czyszczenia sprawdzi się rewelacyjnie.

Wśród domowych sposobów na czyszczenie fug często polecana jest również woda utleniona. Posiada ona właściwości wybielające i doskonale rozpuszcza przywarte zabrudzenia. Woda utleniona kosztuje grosze, co sprawia, że często jest o wiele bardziej ekonomicznych środkiem do czyszczenia. Wystarczy, że do niewielkiej miseczki wlejesz wodę utlenioną i będziesz w niej maczać starą szczoteczkę do zębów. Delikatnie kulistymi ruchami wyszoruj spoiny i pozostaw na kilka minut, aby środek mógł zadziałać. Po tym czasie całość przemyj letnią wodą. Innym sposobem na czyszczenie fug jest połączenie wody utlenionej i sody oczyszczonej w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta pasta, którą należy wetrzeć w spoiny. Całość trzeba zostawić na około 20 minut, a po tym czasie dokładnie spłukać. Przy dużych zabrudzeniach spoin jedno czyszczenie może okazać się niewystarczające i trzeba będzie ju kilkukrotnie powtórzyć.