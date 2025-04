Mieszam ze sobą te 2 składniki i wlewam do zatkanego odpłwu w zlewie. Wystarczy 1 szklanka, aby odetkać odpływ. Woda spłynie w sekundę

Wzmacniający nawóz do sadzonek pomidorów na grube łodygi. Wlej do doniczki, a zbierzesz obfite plony latem. Pomidory będą odporne na choroby

Zatkany zlew to częsty problem w każdym domu. Zamiast od razu dzwonić po hydraulika, spróbuj najpierw rozwiązać problem samemu. Poniżej znajdziesz sprawdzone, domowe sposoby na odetkanie zlewu, które są bezpieczne dla rur i przyjazne dla środowiska. W przypadku niektórych rur klasyczny kret może okazać się zbyt mocny i zniszczyć rury. Wiele osób nie chce również sięgać po chemiczne sposoby. W ostatnim czasie na popularności zyskują naturalne metody na sprzątanie. Okazuje się, że istnieje prosty sposób na odetkanie zatkanego zlewu. Jest on bezpieczny dla rur i dla domowników. Można go stosować prewencyjnie, aby w odpływie nie zbierały się włosy oraz resztki jedzenia.

Domowy sposób na zatkany zlew! Delikatna mieszanka, która udrożni rury

Połączenie octu i sody oczyszczonej nie zawsze jest polecane. Taka mieszanka traci swoje właściwości czyszczące jednak świetnie nadaje się do udrożniania rur. W misce wymieszaj 1 opakowanie sody oczyszczonej z 1 szklanką octu. Wlej to do zatkanego odpływu i pozostaw na około 15 minut. Aby mieszanka była jeszcze bardziej skuteczna możesz przykryć odpływ zlewu płaskim talerzem. Po upływie kilkunastu minut wlej do odpływu dużą ilość wody. Ten sposób na zatkany zlew jest delikatniejszy dla rur, ale równie skuteczny. Połączenie octu oraz sody oczyszczonej nie jest drażniące i nie stanowi zagrożenia dla dzieci lub zwierząt. Warto ten zabieg przeprowadzać raz na jakiś czas. To świetny sposób na konserwację odpływu.

Ważne: Pamiętaj, że reakcja sody z octem powoduje powstawanie piany, więc nie przesadzaj z ilością składników.

Profilaktyka:

Unikaj wlewania tłuszczu do zlewu. Tłuszcz zastyga w rurach i powoduje zatory.

Używaj sitka w odpływie, aby zatrzymać resztki jedzenia.

Regularnie przepłukuj zlew gorącą wodą.

Raz na jakiś czas użyj sody oczyszczonej i octu, aby oczyścić rury.