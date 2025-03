Jedna szklanka wystarczy, aby kafelki z połyskiem lśniły jak diament. Bez zacieków i smug. Mycie płytek z połyskiem

Jedna szklanka wystarczy, aby kafelki z połyskiem lśniły jak diament

Płytki z połyskiem to niewątpliwie efektowny element wykończenia wnętrz. Ich lustrzana powierzchnia odbija światło, dodając pomieszczeniom przestronności. Jednak, aby zachować ich nieskazitelny wygląd, wymagają one odpowiedniej pielęgnacji. Nieodpowiednie środki i metody czyszczenia mogą zmatowić powierzchnię, pozostawić smugi lub nawet je porysować. Przede wszystkim zdecydowanie odradza się stosowanie silnych detergentów, środków zawierających amoniak, wybielacze oraz szorstkich past i proszków. Mogą one zmatowić powierzchnię płytek i pozbawić je blasku. To czym w takim razie powinno się myć płytki z połyskiem? Dobrym płynem do mycia płytek jest ocet. Ten domowy środek o szerokim zastosowaniu doskonale odtłuszcza powierzchnie, usuwa z nich brud, a dodatkowo ma właściwości odkażające, co przyda się zwłaszcza w przypadku mycia płytek podłogowych. Jeśli chcesz myć płytki octem, to najpierw wymieszaj go z wodą. Wlej szklankę octu do 3 litrów letniej wody. Tym roztworem umyj płytki. Od razu zauważysz, że będą nie tylko czyste, ale też odzyskają połysk.

Mycie płytek z połyskiem. Co zrobić, aby były bez smug i zacieków?

Oczywiście warto pamiętać o kilku innych zasadach mycia płytek, zwłaszcza tych podłogowych. Zanim zaczniesz je czyścić na mokro, dokładnie je odkurz z kurzu, piachu i innych zanieczyszczeń. Dlaczego to tak ważne? Otóż podczas mycia mopem czy ściereczka, piach może porysować delikatną powierzchnię i sprawić, że płytki zmatowieją. Kolejna kwestia, która jest w przypadku płytek na wysoki połysk niesamowicie istotna, jest dokładne wyżymanie mopa czy ścierki. W zasadzie tylko dzięki temu unikniesz zacieków z wody, a płytki szybko wyschną i nie stracą swojego blasku. Dla bardziej zawziętych osób pozostaje także możliwość wycierania umytych powierzchni na sucho, jednak jest to niesamowicie pracochłonne zadanie.