To mój najlepszy sposób na mycie paneli. Do wiadra wlewaj 4 łyżki tego i sięgam po mop. Po umyciu panele są lśniące i bez smug. Jak myć panele podłogowe?

Przyznajmy to szczerze, mycie podłogi to nie jest ulubiona czynność Polaków. Jest dość męcząca, a pojawiające się zacieki na parkiecie frustrują i denerwują. Często kupowane płyny do podłóg nie tylko nic nie robią, ale sprawią, że podłoga matowieje i nie wygląda już tak pięknie. Okazuje się, że z myciem paneli jest jak ze wszystkim w życiu. Warto podejść do tego ze sposobem. Podczas mycia podłogi sięgaj po mopy z miękkim włosiem. Ważne, aby były one stosunkowo nowe, bez wypadającego włosia i innych fragmentów - mogą one sprzyjać powstawaniu zacieków. Uważaj także, by mop nie był za bardzo mokry. W ten sposób możesz aplikować za dużo detergentu na parkiet i nie będzie się on wchłaniać. Podczas mycia paneli nigdy nie wylewaj wody z płynem bezpośrednio na podłogę. Nie tylko nie przyniesie to żadnego rezultatu, ale może nawet zniszczyć delikatną podłogę.

Do mycia paneli świetnie sprawdzają się domowe sposoby. Dla wielu osób są one o wiele bardziej skuteczne niż kupne płyny do podłóg. Jeżeli twoim największym problemem są nawracające zacieki i smugo to koniecznie sięgnij po ocet. Już kilka łyżeczek białego octu dodanych do zwykłego płynu do naczyń sprawi, że będziesz mieć uniwersalny płyn do podłóg. Ocet nie tylko świetnie domywa zabrudzenia i odkaża czyszczone powierzchnie, ale też sprawi, że w całym domu będzie unosił się zapach czystości. Dodatkowo ocet przeciwdziała powstawaniu zacieków oraz smug. Jeżeli drażni Cię zapach octu, to możesz dodać także kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

Częstym problemem starej podłogi jest to, że straciła ona swój blask. Parkiet z czasem staje się matowy i nawet najlepsze płyny do podłóg nie są w stanie przywrócić oryginalnego blasku. Z pomocą może przyjść technika olejowania. To zabieg polegający na impregnowaniu drewna kuchenną oliwą. Możesz dodać ją do wody i tak myć panele lub nasączyć nią ściereczkę i delikatnie wetrzesz w zmatowiałe panele. Oliwa w naturalny sposób zabezpieczy podłogę i sprawi, że odzyska ona swój naturalny blask. Taki zabieg warto wykonywać regularnie - najlepiej raz na kilka tygodni.