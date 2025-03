Zagotuj wodę i dodaj jeden składnik, a pościel będzie nieziemsko czysta. Mikstura z PRL-u znów podbija serca pań domu. Pranie pościeli

Wlej do kopca kreta domowy napar, a szkodnik wyniesie się gdzie pieprz rośnie. Więcej go nie zobaczysz w swoim ogrodzie. Sposób na kreta

Świeża, pachnąca pościel to jeden z najprostszych sposobów na poprawę jakości snu i stworzenie przyjemnej atmosfery w sypialni. Regularne pranie pościeli to przede wszystkim higieny. W trakcie snu tracimy pot, złuszczamy naskórek i pozostawiamy na pościeli kurz, roztocza i inne zanieczyszczenia. To idealne środowisko dla rozwoju bakterii i alergenów, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Dlatego warto prać pościel raz na dwa lub trzy tygodnie. Co więcej, jeśli chcesz, aby poszwy, pod którymi śpisz zachowały swoją świeżość znacznie dłużej, to zastosuj trik, który był bardzo popularny jeszcze w czasach PRL-u. Okazuje się, że powoli powraca., a panie domu coraz częściej go stosują podczas prania pościeli czy innych domowych tekstyliów. Przygotuj krochmal, w którym namoczysz swoją pościel, a po wysuszeniu będzie higienicznie czysta. Zagotuj wodę i dodaj ten jeden składnik, a Twoja pościel będzie czysta.

Mikstura z PRL-u na pranie pościeli. Jak przygotować krochmal?

Wystarczy po upraniu pościeli w pralce namoczyć ją w domowym krochmalu, który bez problemu przygotujesz samodzielnie. Wsyp dwie łyżki skrobi ziemniaczanej do 1/2 szklanki wody i zamieszaj. W tym czasie zagotuj 3 litry wody w garnku, wlej mieszankę ze skrobią i mieszaj, aż zgęstnieje we wrzątku. Taki krochmal rozcieńcz z letnią wodą w wannie i namocz w tym roztworze pościel przez około 15 minut. Po wysuszeniu i wyprasowaniu pościel nie będzie wchłaniać brudu i potu w głąb materiału, dzięki czemu pozostaje świeża nawet dwa razy dłużej niż po tradycyjnym praniu.

Jak prać pościel w pralce? Zasady, temperatura, program

Pranie pościeli, warto zacząć od przeczytania instrukcji zamieszczonej przez producenta na metce. Tam na pewno znajdziesz informację, w jakiej temperaturze prać pościel oraz czy nadaje się ona do suszenia w suszarce bębnowej. Z reguły pościel bawełnianą powinno się prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, z kolei lnianą w 40 stopniach. Jak często prać pościel? Powinno się to robić raz na 2 tygodnie. Dzięki temu regularnie będziemy pozbywać się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Po praniu można ją również przeprasować żelazkiem. Jednak nie jest to konieczne.