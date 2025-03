Złóż tak firanki przed włożeniem do pralki, a po praniu będą gładkie bez prasowania. Wyjmiesz je czyste bez zagnieceń. Pranie firanek bez prasowania

Złóż tak firanki przed włożeniem do pralki, a po praniu będą gładkie bez prasowania

Prasowanie firanek to czasochłonna czynność, za którą chyba nikt nie przepada. Jednak, to właśnie ten detal może znacząco wpłynąć na ostateczny wygląd całego pomieszczenia. Gładkie, pozbawione zagnieceń firanki dodają elegancji, świeżości i sprawiają, że światło słoneczne rozprasza się równomiernie, tworząc przyjemną atmosferę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że o wygląd tkaniny możemy zadbać już podczas prania. Pranie firanek w pralce z zachowaniem kilku istotnych zasad sprawi, że po zakończeniu cyklu wyjmiemy z bębna idealnie gładką tkaninę, gotową do rozwieszenia na karniszu. Tu kluczowa może być forma w jakiej umieszczamy firanki z bębnie pralki. Jak zatem przygotować firanki do prania w pralce, aby nie wymagały prasowania? Złóż firankę w kostkę, a następnie umieść ją w specjalnym pokrowcu do prania lub po prostu w poszewce małej poduszki. Tak przygotowaną tkaninę włóż do bębna, oczywiście pamiętając o tym, by zająć maksymalnie 1/3 jego pojemności.

Jak prać firanki, aby nie wymagały prasowania?

Jeśli chcesz mieć gładkie firany po praniu, to do pralki wlej płyn, który doskonale zmiękczy tkaninę. Chodzi tu o odżywkę lub maskę do włosów. Wystarczy jedna łyżka naszej odżywki do włosów dodana do bębna zamiast płynu do płukania. Już 15 ml kosmetyku zmiękczy włókna i sprawi, że firany będą się lepiej układać. Pamiętaj również o tym, aby piorąc firanki w pralce wybrać program do tkanin delikatnych i wirowanie maksymalnie na 400 obrotów/minutę. Ten sposób prania zagwarantuje, że na firankach jest znacznie mniej zagnieceń, niż przy tradycyjnej metodzie. Oprócz opisanej wcześniej metody prania firanek, niezwykle istotne jest też ich suszenie. Te wykonane z włókien sztucznych najlepiej suszyć na karniszu, a tkaniny naturalne rozkładamy na suszarce.