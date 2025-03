Ciocia z Ameryki z PRL-u tak kazała myć palniki kuchenki gazowej. Mieszała to z octem i przykładała do palników. Tłuszcz odchodził całymi płatami. Czyszczenie kuchenki gazowej

Które rośliny przyciągają pszczoły do ogrodu? Najbardziej miododajne kwiaty, które zamienią Twój ogród w łąkę niczym z baśni. To warto sadzić w ogrodzie

Dlaczego należy regularnie czyścić palniki kuchenki gazowej?

Kuchenki gazowe w Polsce są nadal bardzo popularne. Często jest to tańsze rozwiązanie niż płyta indukcyjna, która może zżerać duże ilości prądu i znacząco zwiększyć nasze rachunki. Niektóre badania co prawda wskazują, że kuchenki gazowej mogą wydzielać niebezpieczne związki chemiczne, a nawet powodować astmę, ale przy odpowiednim użytkowaniu oraz wietrzeniu pomieszczenia są one uznawane za stosunkowo bezpieczne. Według oficjalnych danych GUS za rok 2018 roku w pełni gazowe kuchenki są w 29,4 proc. polskich gospodarstw domowych. Co ważne duża część domów bo aż 56,9 proc. Polaków z kuchenek gazowo-elektrycznych, z palnikami na gaz, ale elektrycznym piekarnikiem.

Czyszczenie palników kuchenki gazowej to bardzo ważny element jej prawidłowego działania. Zatkane przez tłuszcz oraz resztki jedzenia kanaliki gazowe mogą sprawić, że kuchenka działa słabiej. Przez to proces gotowania się wydłuża i zużyte zostaje więcej gazu. Palniki kuchenki gazowej należy raz w tygodniu rozmontować i dokładnie wyczyścić. Należy przemyć powierzchnię kuchenki wokół palników oraz same palniki.

Wymieszaj to z octem i przetrzyj palniki kuchenki gazowej. Będą idealnie czyste

W czasach PRL-u nie było dostępu do takich środków czystości, jak mamy dzisiaj. Radzono sobie innymi sposobami. Moja ciocia z Ameryki pokazała świetny sposób na pozbycie się zaschniętego tłuszczu z kuchenki. Z jej sposobu korzystała cała rodzina. Wystarczyło wymieszać 0,5 szklanki białego octu z proszkiem do pieczenia. Tak przygotowaną mieszanką przemywało się rusztu kuchenki oraz palniki. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń można namoczyć palniki w mieszance octu oraz proszku do pieczenia przez około 1 godzinę. Ocet świetnie rozpuszcza zaschnięty tłuszcz i usuwa trudne zabrudzenia. Również proszek do pieczenia posiada liczne właściwości niwelujące tłuszcz. Często polecany jest to wywabiania tłustych plam z ubrań. Taka mieszanka sprawi, że palniki kuchenki gazowej będą jak nowe.