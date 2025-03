Wrzuć to do spłuczki i ciesz się pięknym zapachem w toalecie. Muszla klozetowa dłużej będzie czysta, a kamień nie osiądzie na jej ściankach

Moja babunia w PRL-u tak prała ręczniki. Gdy nie było nic na półkach wsypywała to do Frani. Sposób ten rewelacyjnie wybielał i zmiękczał ręczniki

Jest wiele domowych sposobów, które pomogą Ci utrzymać toaletę w czystości. Na kamień oraz zacieki zbierające się na ściankach muszli klozetowej najczęściej polecany jest ocet lub soda oczyszczona (nigdy nie stosowanie jednocześnie). Na bardzo duże, żółte plamy pomóc może z kolei klasyczny wybielacz. Okazuje się, że również tabletka do zmywarki świetnie sprawdzi się podczas czyszczenia toalety. Możesz użyć ją klasycznie, uprzednio rozpuszczają i stosując jako płyn do mycia muszli klozetowej. Tabletki do zmywarki często zawierają delikatnie detergent czyszczący oraz środki nabłyszczające. Innym sposobem na wykorzystanie tabletki do zmywarki podczas czyszczenia toalety jest wrzucenie jest bezpośrednio do spłuczki. Dzięki temu będzie się ona powoli rozpuszczać stopniowo uwalniając detergent podczas każdego spłukiwania wody. W ten sposób idealnie odświeżysz wnętrze muszli klozetowej i sprawisz, że będzie z niej unosił się przyjemny zapach. Uwalniany detergent zapobiegnie osadzaniu się kamienia na ściankach muszli klozetowej i na bieżąco będzie ją czyścił.

Wrzuć na noc 4 ząbki czosnku, a pożegnasz brzydkie zapachy w toalecie

Nieprzyjemne aromaty ulatniające się z muszli klozetowej to dość częsty problem. Zawsze należy poznać ich przyczynę ponieważ może być ona związane z awarią kanalizacji. Brzydki zapach z muszli klozetowej może być także związany z namnażającymi się bakteriami. W takim przypadku najważniejsze jest dokładnie wyczyszczenie całej toalety. Na noc możesz wrzucić do niej kilka, obranych ząbków czosnku. To naturalny antybiotyk, który zabije zarazki, a tym samym eliminuje przyczynę brzydkich zapachów. Czosnek genialnie odświeży wnętrze muszli klozetowej i zneutralizuje nieprzyjemne aromaty.