Połącz 2 składniki i umyj zżółknięte ramy okienne, a będą jak nowe. Bezpieczny wybielacz do ram usunie brud i przebarwienia. Mycie ram okiennych

Obowiązkowym elementem porządków wiosennych w każdym domu jest mycie okien i ich ram. W końcu czyste okna to nie tylko lśniące szyby, ale także zadbane ramy, które często zbierają kurz, brud i osady z deszczu. Regularne mycie ram okiennych nie tylko poprawia estetykę, ale także przedłuża ich trwałość. Niestety po zimie dosyć często zauważamy, że białe framugi pożółkły i pojawiły się na nich przebarwienia. Jednak wbrew wielu radom dostępnym w sieci, zdecydowanie odradzamy stosowanie mleczek o właściwościach ścierających, gdyż mogą uszkodzić powłokę ochronną PCV i w efekcie ramy będą jeszcze mocniej żółkły. Czym zatem wybielić ramy okienne, aby przywrócić im śnieżnobiały kolor po zimie? Wykorzystaj do tego sodę oczyszczoną, która działa na framugi niczym wybielacz, a do tego świetnie radzi sobie z zabrudzeniami. Wymieszaj 5 łyżek sody z 1 litrem wody i umyj powstałym płynem ramy okien. Na koniec wytrzyj je do sucha, a będą wyglądać jak nowe.

Domowa pasta wybielające na zżółknięte ramy okienne

W sytuacji, gdy ramy okien są mocno zabrudzone lub widoczne są na nich trudne do usunięcia przebarwienia, warto przygotować nieco bardziej skoncentrowaną pastę z sody oczyszczonej. Do miseczki wsyp opakowanie sody oczyszczonej, wlej 10 kropli soku z cytryny i dodaj odrobinę wody - tyle, aby powstała konsystencja pasty. Nałóż ją na miękką stronę gąbki lub ściereczkę i nanieś ją na ramę. Po chwili miękką szczoteczką wyczyść ramę. Pamiętaj, aby nie pozastawiać mikstury zbyt długo na ramie. Następnie dokładnie zmyj ją ciepłą wodą. Taka pasta do mycia ram okiennych doskonale je wybieli. Będą wyglądać jakby dopiero zeszły z taśmy produkcyjnej.