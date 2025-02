Dodaj 3 łyżki do płynu do szyb i spryskaj ramy okienne. Po jednym przeciągnięciu ścierką będą idealnie białe. Bez żółtych zacieków. Mycie ram okiennych

Jak zamontować kostkę do WC? Prawie każdy popełnia ten błąd przez co kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Sprawdź, jak umieszczać odświeżacz do muszli klozetowej

Zmieszaj z płynem do szyb i przetrzyj ramy okienne. W okamgnieniu będą idealnie czyste

Wiosna to czas gruntownych porządków. W tym czasie wiele osób myje okna. Pierwsze słoneczne dni to dobry moment, aby dokładnie wyczyścić szyby oraz ramy okienne. Po zimie na oknach osadza się wiele różnego rodzaju zabrudzeń takich jak smog, spaliny i zanieczyszczenia z powietrza.

Ramy okienne często są pomijane podczas mycia okien. Wiele osób przeciera je jedynie mokrą ścierką, ale to za mało. Żółte plamy wżerają się powierzchnie PCV, z których najczęściej wykonane są ramy okienne. Do tego rodzaju zabrudzeń potrzebne są detergenty, które dobrze rozpuszczają trudne zanieczyszczenia. W ostatnim czasie wiele osób rezygnuje z chemii podczas porządków, a coraz większą popularnością cieszą naturalne sposoby. Najlepszym domowym środkiem do sprzątania jest ocet. Sprawdzi się on również podczas mycia ram okiennych. Wystarczy, że do butelki z płynem do szyb dodasz kilka łyżek stołowych białego octu, dokładnie wymieszasz i spryskasz ramy okienne. Jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z kupnych detergentów to możesz wymieszać ocet, wodę i kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Ocet genialnie rozpuszcza trudne zabrudzenia, w tym wszelkiego rodzaju osady. Dodatkowo ocet działa przeciwbakteryjne co może pomóc w redukowaniu ryzyka pojawienia się pleśni na uszczelkach. Ocet świetnie odświeża i sprawia, że ramy okienne PCV znów są idealnie białe.

Ocet do mycia okien. Spryskaj szyby, a pozbędziesz się smug oraz zacieków

Ocet sprawdzi się nie tylko do czyszczenia ramy okiennych, ale również samych szyb. Zmieszaj biały ocet z wodą w równych proporcjach i taką mieszanką przetrzyj szyby. Ocet nie tylko domyje zabrudzenia, ale sprawi także, że okna odzyskają blask. Na szybach nie będzie zacieków oraz smug, które często powstają od przecierania mokrą ścierką. Dodatkowo ocet przeciwdziała osadzaniu się niektórych zabrudzeń, dzięki czemu okna będą dłużej czyste.

